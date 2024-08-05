نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على إنبي برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات غدًا الثلاثاء بصورة طبيعية على ملعب النادي، عقب خوض مباراة إنبي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من جهاز الزمالك بعد الفوز على إنبي

يستعد الزمالك لمواجهة فريق زد المقرر لها يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره إنبي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 52 نقطة.