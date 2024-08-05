نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يخسر من فرنسا في مباراة ماراثونية ويواجه المغرب على البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب مصر أولمبياد باريس بعد الخسارة أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

سدد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

وأطلق أدريان تروفيرت لاعب فرنسا في الدقيقة 5، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس حمزة علاء من يسار مرماه.

وأرسل إبراهيم عادل لاعب مصر في الدقيقة 14، عرضية من جهة اليسار إلى حدود منطقة الجزاء، قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة أرضية، أمسك بها جيوم ريستس حارس مرمى فرنسا.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح فرنسا في الدقيقة 41، بعد رأسية من لويك باد من داخل منطقة الجزاء.

وصوب مايكل أوليسي لاعب فرنسا في الدقيقة 52 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس حمزة علاء من يمين مرماه.

وسجل محمود صابر أول أهداف اللقاء لصالح مصر في الدقيقة 62، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع فرنسا ليتابعها نفس اللاعب بتسديدة أخرى، سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 75، منع القائم الأيمن للحارس حمزة علاء الهدف الأول لصالح فرنسا، بعد ركلة حرة نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ألكسندر لاكازيت برأسية، ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.

وتمكن جون فيليب ماتيتا من تسجيل هدف التعادل لصالح فرنسا في الدقيقة 83، بعد تمريرة من أوليز إلى زميله ماتيتا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وتحصل عمر فايد لاعب منتخب مصر على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عن الدقيقة 92.

وأحرز جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني لصالح فرنسا في الدقيقة 99، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سيلديليا برأسية ليتابعها ماتيتا برأسية أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف مايكل أوليز الهدف الثالث لصالح فرنسا في الدقيقة 108، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس حمزة علاء.

وبهذه النتيجة؛ يتأهل منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس، بينما سينافس المنتخب المصري نظيره المغربي على الميدالية البرونزية.