شريف أشرف: منتخبنا الأولمبي شرفنا.. ومصر والمغرب وضعا الكرة العربية على الخريطة العالمية

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى شريف أشرف نجم الزمالك السابق سعادته بأداء لاعبي المنتخب الأولمبي المصري أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، رغم الخسارة وفقدان فرص التأهل للنهائي.

وقال شريف أشرف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أداء لاعبي منتخب مصر الأولمبي يشرف، وكان بإمكانهم تحقيق الفوز في شوط المباراة الأول، الذي سيطر خلاله على مجريات الأمور، وأضاع بعض الفرص التهديفية.

وأضاف، في شوط المباراة الثاني تراجع لاعبي منتخب خاصة بعد التقدم بهدف محمود صابر، وبعض الأخطاء البسيطة كلفتنا الخسارة في نصف النهائي.

وأكد مهاجم الزمالك السابق أن معظم لاعبي منتخب مصر الأولمبي لا يشاركون بشكل مستمر وأساسي مع أنديتهم، وبالتالي ما حققوه حاليا يعد شرفا كبيرا وإنجاز لهم.

وأتم شريف أشرف تصريحاته قائلا، المنتخبين المصري والمغربي وضعوا الكرة العربية على الخريطة العالمية بعد ما حققوه في أولمبياد باريس رغم الخسارة في نصف النهائي.