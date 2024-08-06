نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جيرونا يعلن عن ضم أوريول روميو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيرونا عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الإسباني الدولي أوريول روميو قادمًا من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد الفريق الإسباني في بيانه، أن أوريول روميو انتقل إلي صفوف الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

جيرونا يتعاقد مع الإسباني روميو

ويسعي جيرونا في إبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي، لتعزيز صفوفه قبل انطلاق المنافسات المقبلة.

وانتقل روميو البالغ من العمر 32 عامًا إلي صفوف برشلونة عام 2023 قادمًا من جيرونا، في صفقة كلفت خزينة البارسا 4.3 مليون يورو.