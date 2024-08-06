أودينيزي يكثف مفاوضاته لضم جناح برشلونة السابق

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أحمد جودة - القاهرة - دخل أودينيزي الإيطالي في مفاوضات مكثفة لضم الجناح التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورت، فإن إدارة أودينيزي تحاول في الوقت الحالي إقناع سانشيز بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وأضافت أن الجناح التشيلي تلقي العديد من العروض خلال الفترة الحالية لضمه، بعد فسخ تعاقده مع إنتر ميلان الإيطالي.

أودينيزي يرغب في ضم أليكسيس سانشيز

والجدير بالذكر أن أليكسيس سانشيز بدأ تألقه في الملاعب الأوروبية داخل جدران نادي أودينيزي عام 2006، قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة عام 2011، حيث استطاع أن يحصل على العديد من البطولات مع الفريق الإسباني.

وانضم سانشيز عام 2023 إلى صفوف إنتر ميلان قادمًا من أولمبيك مارسيليا في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك الجناح المخضرم البالغ من العمر 35 عامًا، مع الفريق الإيطالي الموسم الماضي كثيرًا بسبب كثرة الإصابات.