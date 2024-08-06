نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد من التعاقد مع روميرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية عن تطورات جديدة حول موقف تعاقد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب كريستيان روميرو، مدافع نادي توتنهام هوتسبير.

وارتبط روميرو بالرحيل عن السيبرز مع نهاية الموسم، بعد أن حقق تألق ملحوظ رفقه ناديه ووصول عروض من قبل أندية أوروبا للتعاقد معه.

موقف ريال مدريد من ضم روميرو

وفي هذا السياق فجرت التقارير الصحفية عن مفاجأة قوية في مصير روميرو مع توتنهام الفترة المقبلة وموقف النادي من رحيل نجمه إلى الملكي.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد انسحب من صفقة التعاقد مع روميرو بسببه سعره المرتفع والذي وصل إلى مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

وقرر ريال مدريد النظر بعناية إلى الصفقات التي سيحتاجها في الموسم الجديد، ومن ثم رأى أهمية تعزيز مركز الدفاع خاصة في ظل القصور الملحوظ به الفترة الأخيرة.