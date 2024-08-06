نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. وسام أبو علي يتسيد السباق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتنص وسام أبو علي صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز وذلك بعد وصوله للهدف 17 في المسابقة لينفرد بالصدارة رغم مشاركته بعدد مباريات أقل عن المنافسين.

وانحصرت المنافسة بين كلا من فيستون مايلي لاعب بيراميدز وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة والذي يمتلك 14 هدف ليوسع وسام الفارق إلى هدفين وسط فرصة كبيرة لزيادة الحصيلة وتعزيز الصدارة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:-

- وسام أبوعلي- الأهلي: 17 هدفًا

2- فيستون ماييلي- بيراميدز: 14 هدفًا

3- حسام أشرف- بلدية المحلة: 14 هدفًا

4- صديق أوجولا- سيراميكا كليوباترا: 11 هدفًا

4- حسام حسن- سموحة: 11 هدفًا

4-ياو أنور- البنك الأهلي: 11 هدفًا4

كريستوفاور مابولولو - الاتحاد: 11 هدفًا

5- محمد سالم- المقاولون: 10 أهداف

5- مصطفى زيكو- زد: 10 أهداف