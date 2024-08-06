نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس الانسحاب من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يدرس الانسحاب من بطولة كأس مصر، المقرر استئنافها يوم 8 أغسطس الجاري..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تفكير الأهلي في الانسحاب يأتي بسبب ضيق الوقت وتلاحم المباريات، كما أن نادي الزمالك يتحفظ على استكمال بطولة كأس مصر ويرغب في إلغائها ويدرس الاعتذار عن استكمالها أيضًا".

وأضاف أمير هشام: "هناك اجتماع في اتحاد الكرة غدًا من أجل تحديد موقف بطولة كأس مصر النهائي".