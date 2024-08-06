نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ميكالي يكشف مصير البرازيلي من الاستمرار مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف كايو زيار وكيل المدرب البرازيلي روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن موقفه النهائي من الاستمرار مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024.

وتلقى منتخب مصر الأولمبي الهزيمة على يد المنتخب الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس، والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

زيار يكشف عن مستقبل ميكالي مع منتخب مصر

وأكد زيار، في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "حتى الآن لا توجد أي اتصالات بشأن تجديد عقد ميكالي مع منتخب مصر".

وتابع: "لن نتحدث عن المستقبل أو عن عقد ميكالي مع اتحاد الكرة الآن، التركيز فقط على مشوار المنتخب الأولمبي، وأيضا منافسات أولمبياد باريس".

ثم أتم وكيل ميكالي: "ميكالي في حالة حب مع الشعب المصري، وهو سعيد جدا بمشواره مع منتخب مصر واللاعبين، والحديث حاليا فقط عن الحاضر وأي حديث آخر بشأن مهمته مع المنتخب ومصيره بعد ذلك سيكون في وقت لاحق".

