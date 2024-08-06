نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعود إلى نانت للمنافسة على برونزية الأولمبياد ضد المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبي، بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، مدينة ليون الفرنسية اليوم عائدة إلى نانت، استعدادًا لمواجهة المغرب على برونزية أولمبياد باريس 2024.

وفشل منتخب مصر الأولمبي في الوصول إلى المباراة النهائية بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس والتي تستمر حتى 11 أغسطس.

منتخب مصر يعود لنانت دفاعًا عن البرونزية

تعود بعثة المنتخب إلى نانت بعد أن خاضت فيها مباريات دور المجموعات، قبل انتقالها إلى بوردو لمواجهة باراجواي في ربع النهائي، ثم إلى ليون لمواجهة فرنسا في نصف النهائي.

وودع منتخب مصر الاولمبي نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد تلقي الهزيمة من فرنسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب "جروباما".



موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب

يواجه منتخب مصر الأولمبي، بقيادة المدير الفني روجيرو ميكالي، نظيره المغربي في قمة عربية على الميدالية البرونزية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تُقام حاليًا في فرنسا.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث سيحسم الفائز بها الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

