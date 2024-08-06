نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: البروفة الأخيرة للريال قبل السوبر الأوروبي وليكيب تعلق على وصول فرنسا لنهائي الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت ذهب خالص

ايطاليا تتألق في اليوم الاولمبي بإحراز الميداليات

ناديا الرائعة تخطف الميدالية البرونزية

يكير السويدي عند ٦.٢٥ ليسحب رقم قياسي جديد

بريمر بعد التجديد " بقيت لاني اريد الفوز " كورييري ديلو سبورت من العجائب

الذهبية لاليس فاجأت الجميع والكل يمجدها

الكان: اعادة تنظيم الفريق ولا نريد اعذار

ياكوتي وروسيتي المرشحان الابرز

ايطاليا تعود من بعيد ماركا فضية بمكانة ٣

اسبانيا تفوز على المغرب ٢-١ وتحلم بالذهب

سيدات اسبانيا اليوم امام البرازيل

رقم قياسي جديد من دوبلانتيس

الريال امام تشيلسي بروفة قبل الذهاب لكأس السوبر

الحارس المدني يقر ان برشلونة دفع لنيغريرا

اتلتيكو مدريد يريد جوليان الفاريز آس اسبانيا ٢-١ المغرب

اسبانيا فريق عظيم

جوليان الفاريز قريب من الاتلتيكو

الريال امام تشيلسي بإنتظار اندريك

غوندوغان سيكون قائد برشلونة

دوبلانتيس يطير فوق الحدود موندو ديبورتيفو اسبانيا ٢-١ المغرب

فيرمين يبدع

منصة ضخمة

البرشا امام الميلان ليكيب الرقم القياسي العالمي

فرنسا ٣-١ مصر

الذهب في اقدامهم بيلد مدرب باريس انريكي يتحدث عن ​دوري ابطال اوروبا​ ويرغب بضم نجم السيتي السابق ذا صن مهمة يورو

اليونايتد يتعرض لنكسة قوية بعد اضطرار المدافع يورو لاجراء عملية ضرورية