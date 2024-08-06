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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: البروفة الأخيرة للريال قبل السوبر الأوروبي وليكيب تعلق على وصول فرنسا لنهائي الأولمبياد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- ذهب خالص
- ايطاليا تتألق في اليوم الاولمبي بإحراز الميداليات
- ناديا الرائعة تخطف الميدالية البرونزية
- يكير السويدي عند ٦.٢٥ ليسحب رقم قياسي جديد
- بريمر بعد التجديد " بقيت لاني اريد الفوز "
كورييري ديلو سبورت
- من العجائب
- الذهبية لاليس فاجأت الجميع والكل يمجدها
- الكان: اعادة تنظيم الفريق ولا نريد اعذار
- ياكوتي وروسيتي المرشحان الابرز
- ايطاليا تعود من بعيد
ماركا
- فضية بمكانة ٣
- اسبانيا تفوز على المغرب ٢-١ وتحلم بالذهب
- سيدات اسبانيا اليوم امام البرازيل
- رقم قياسي جديد من دوبلانتيس
- الريال امام تشيلسي بروفة قبل الذهاب لكأس السوبر
- الحارس المدني يقر ان برشلونة دفع لنيغريرا
- اتلتيكو مدريد يريد جوليان الفاريز
آس
- اسبانيا ٢-١ المغرب
- اسبانيا فريق عظيم
- جوليان الفاريز قريب من الاتلتيكو
- الريال امام تشيلسي بإنتظار اندريك
- غوندوغان سيكون قائد برشلونة
- دوبلانتيس يطير فوق الحدود
موندو ديبورتيفو
- اسبانيا ٢-١ المغرب
- فيرمين يبدع
- منصة ضخمة
- البرشا امام الميلان
ليكيب
- الرقم القياسي العالمي
- فرنسا ٣-١ مصر
- الذهب في اقدامهم
بيلد
- مدرب باريس انريكي يتحدث عن دوري ابطال اوروبا ويرغب بضم نجم السيتي السابق
ذا صن
- مهمة يورو
- اليونايتد يتعرض لنكسة قوية بعد اضطرار المدافع يورو لاجراء عملية ضرورية