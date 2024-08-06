ميدو يفاجئ محمد صلاح: أنا أفضل منك

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أحمد جودة - القاهرة -

أثار أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية والعالمية السابق، جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة عن قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في الفترة الأخيرة.

ويتواجد محمد صلاح حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض فترة التحضير مع فريقه، استعدادا للموسم الجديد.

- ميدو يصدم صلاح

وتحدث ميدو عن أفضليته الواضحة أمام مسيرة محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال تواجده عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" أنا أفضل من محمد صلاح في الناحية الفنية".

وتابع:" لا يوجد مثل ميدو، أنا أفضل مهاجم في مصر خلال 30 سنة الأخيرة، بجانب أنني أفضل ناشئ خرج من قطاع نادي الزمالك من نفس المدة".

وأوضح:" لا يوجد لاعب مثلي لعب مع الزمالك أساسيا وهو يبلغ 16 سنة، بجانب تواجدي مع منتخب مصر في نفس السن، ثم الرحيل إلى أياكس".

وأختتم:" صلاح يتفوق عليا في العقلية فقط، هو نجح في الاستمرارية بقوة"

