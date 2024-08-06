نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وكيله كاذب ولن تتم الصفقة".. مدرب حسنية أغادير يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر عبد الهادي السكتيوي، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي حسنية أغادير المغربي، مفاجأة كبرى عن أخر تطورات رحيل أحد نجوم الفريق هذا الصيف بعد وجود اهتمام من النادي الأهلي بضمه.

ودخل مسؤولي الأهلي مؤخرا في مفاوضات مع جمال الشماخ، الظهير الأيسر لفريق حسنية اغادير، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض غياب التونسي علي معلول.

- السكتيوي يكذب وكيل الشماخ

وأكد مدرب حسنية اغادير في تصريحات له مؤخرا، عن كذب كل الأخبار المتداولة في الساعات الأخيرة، بشأن موافقته على رحيل الشماخ في الوقت الحالي.

وتابع:" وكيل اللاعب يسرب أخبار مغلوطة ولا توجد أي موافقة من جانبي على رحيل اللاعب".

وواصل:" نخوض الآن فترة التجهيز للموسم القادم ولن اسمح برحيل أحد، قائمنتي بها 18 لاعب وحارسين، بالتالي لن نفرط في أي لاعب الآن، ولن تتم الصفقة".

