نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرجنتيني "إيكي" يزامل ناتشو وأوباميانغ في القادسية رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لاعب وسط بوكا جونيورز، إيزيكيل "إيكي" فرنانديز، رحيله عن النادي الأرجنتيني وانتقاله إلى صفوف نادي القادسية السعودي، حيث سيلعب إلى جوار الإسباني إيغناسيو "ناتشو" فرنانديز (لاعب ريال مدريد السابق) والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (لاعب بروسيا دورتموند وآرسنال السابق).

الأرجنتيني "إيكي" يزامل ناتشو وأوباميانغ في القادسية رسميًا

وكتب فرنانديز عبر حسابه على (إنستجرام) مساء الاثنين: "إنه يوم خاص، يوم ينبغي أن أقول فيه وداعا لداري. لا أملك سوى كلمات الامتنان لمن ساعدوني على التطور كلاعب وكشخص منذ صغري"، مرفقا هذه الرسالة بمقطع فيديو يضم لقطات من مبارياته مع البوكا وصورا له مع النادي منذ كان طفلا.

ويغادر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما النادي الأرجنتيني بعد أن لعب معه 67 مباراة وسجل هدفين.

وأضاف في رسالته: ""لقد نشأت وترعرعت وتعلمت وظهرت لأول مرة ولعبت للنادي الذي أحبه! لا يسعني إلا أن أشكركم على هذا المسار الطويل والجميل. كنت سعيدًا جدًا كلاعب وسأكون سعيدًا جدًا كمشجع لبقية حياتي!".

وبحسب ما ذكرته الصحافة الرياضية الأرجنتينية، فإن النادي السعودي دفع مبلغ 20 مليون دولار قيمة بند فسخ عقد فرنانديز– المحدث مؤخرا – والذي ينتهي في 2028.

وأعلن القادسية الاثنين عن وصول اللاعب عبر فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه العلم الأرجنتيني ويظهر اللاعب بقميص النادي ورسالة ترحيب باللاعب في النادي السعودي.

ومن المقرر أن ينضم فرنانديز إلى النادي السعودي خلال الأيام المقبلة، بعد مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية (باريس 2024) مؤخرا مرتديا قميص الألبيسيليستي.

وكان اللاعب الشاب عنصرا مهما من فريق المدرب خابيير ماسكيرانو، الذي ودع البطولة يوم الجمعة الماضي بعد الخسارة 1-0 أمام فرنسا في الدور ربع النهائي.

