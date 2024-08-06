نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطأ في البث يستبدل مباراة بنشرة إخبارية في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "زد.دي.إف" الألمانية إنها "أخطأت بشكل كبير في استبدال بث مباراة المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي بمسابقة كرة السلة 3x3 للسيدات بأولمبياد باريس بنشرة الأخبار"، حيث كان المنتخب الألماني بصدد الفوز بالمباراة أمام كندا الإثنين.

خطأ في البث يستبدل مباراة بنشرة إخبارية في الأولمبياد

وأكمل المنتخب الألماني طريقه ليفوز على إسبانيا 17 -16 ليحقق بشكل مفاجئ الميدالية الذهبية.

وتم إذاعة المباراة النهائية للمنتخب الألماني المكون من سفينيا برونكهورست وسونيا جريناخر وإليسا ميفيوس وماري رايشرت،الذي حقق أول ميدالية أولمبية لألمانيا في مسابقة كرة السلة، بالكامل.

وقال رئيس البرامج الرياضية يورك بولس اليوم الثلاثاء: "بسبب الوضع السياسي العالمي المتوتر، كان ينبغي إذاعة برنامج هيوتي "الأخبار"، الذي يبث في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، في موعده المعتاد إذا أمكن".



وأضاف: "ولكن، كان من الخطأ تبديل البث قبل وقت قصير من نهاية مباراة الدور قبل النهائي في مسابقة كرة السلة 3x3 للسيدات، التي جمعت بين ألمانيا وكندا".

وكانت الشبكة بثت 25 ثانية من الإعلانات قبل أن تبدأ نشرة الأخبار. هذا القرار أثار انتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بولس: "نأسف لأن المشاهدين على قناتنا الرئيسية فاتهم مشاهدة النقطة الأخيرة لتأمين الفوز، وتأهل فريق السلة الألماني للنهائي".

وأضاف: "قمنا ببث المباراة النهائية في المساء بشكل مباشر على التلفاز".

