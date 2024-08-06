عاجل.. فرمان جوارديولا يطرد قناص السيتي خارج قلعة الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي مانشستر سيتي على انتقال أحد أبرز لاعبيه إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فرمان جوارديولا يطرد الفاريز خارج قلعة الاتحاد

أعلن فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، عبر حسابه على شبكة "إكس": "أبلغ مانشستر سيتي نادي أتلتيكو مدريد بموافقته على العرض النهائي لبيع جوليان ألفاريز مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز إضافية."

وأضاف رومانو: "تجري حاليًا مفاوضات بين أتلتيكو مدريد وألفاريز بشأن الشروط الشخصية للعقد."

واختتم قائلًا: "سيسمح مانشستر سيتي لجوليان ألفاريز بإجراء الفحص الطبي في إسبانيا بمجرد الاتفاق على الشروط الشخصية مع أتلتيكو مدريد."

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان منافسًا قويًا لأتلتيكو مدريد في صفقة جوليان ألفاريز.