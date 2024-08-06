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أحمد جودة - القاهرة - نجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، في الفوز بمباراة الترضية على كيريل ميلوف لاعب بلغاريا، بنتيجة 6-4 بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

عبد اللطيف منيع يتأهل لمباراة البرونزية في المصارعة الرومانية

ومن المقرر أن يلعب منيع على الميدالية البرونزية امام لاعب الصين في منافسات وزن 130 كجم بدورة الالعاب الاولمبية باريس.

على جانب آخر، تلقى محمد مؤمن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، هزيمة أمام الكولومبي رودريجيز بنتيجة 12-1 ويودع المنافسات من مباراة الترضية.

