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أولمبياد باريس.. الدنمارك تعبر هولندا إلى نصف نهائي كرة اليد للسيدات

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب الدنمارك للدور قبل النهائي بمسابقة كرة اليد للسيدات بأولمبياد باريس 2024، عقب فوزه على منتخب هولندا 29 / 25، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية من البطولة.

أولمبياد باريس.. الدنمارك تعبر هولندا إلى نصف نهائي كرة اليد للسيدات

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بهدف واحد بنتيجة 11 / 10.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب الدنماركي سيطرته وأنهاه بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 18 / 15.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الدنماركي في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين النرويج والبرازيل.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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