نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يفشل برشلونة في ضم نيكو ويليامز ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عن وجود مؤشر قوي قد يقرب برشلونة من خطف صفقة الاسباني نيكو ويليامز نجم نادي أتلتيك بيلباو.

نيكو ويليامز يثير قلق جماهير برشلونة

ونشرت القناة الرسمية لفريق نادي بيلباو مقطع فيديو للاعب اللاروخا خلال عودته للتدريبات وهو يقول لقد عدت اتطلع حقًا إلى الموسم القادم يحيا اتلتيك.

وسبق وأن ظهرت بعض الانباء خلال الأيام الأخيرة أن ويليامز طلب من إدارة فريقه الباسكي العودة بصورة مبكرة للتدريبات قبل نهاية موعد اجازته.

وجاء طلب اللاعب من أجل الاستعداد على المستوى البدني للمباراة الافتتاحية امام خيتافي في الليجا يوم الخامس عشر من شهر اغسطس الجاري.

يُذكر أن لابورتا ينتظر رد ويليامز على عرض التعاقد معه وفي حالة موافقته سيتم تفعيل الشرط الجزائي الذي يمتلكه في عقده مع بيلباو.