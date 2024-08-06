نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُحطم الأرقام القياسية.. حصاد "الچنرال" مارسيل كولر منذ تعاقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعيش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، فترة من أزهى فترات الفنية خلال مشواره التدريبي، بعد الإنجازات التي يحققها مع المارد الأحمر منذ التعاقد معه موسم 2022.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كولر عام 2022، لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

- كولر يبهر جماهير الأهلي في موسمه الأول

ونجح المخضرم السويسري في أول مواسمه مع المارد الأحمر، في التتويج بخمسة ألقاب جديدة، حيث حقق لقبين الدوري المصري بجانب لقب كأس مصر، إضافة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحصد لقب السوبر المصري مرتين.

حيث حقق كولر إحصائية كبرى هذا الموسم بالفوز في 45 مباراة من 60 مواجهة، محققا 11 تعادل و5 هزائم في جميع البطولات، محرزا 112 هدفًا وتلقى 33 هدفًا فقط.

لتبدأ من هنا رحلة السويسري في الانفجار.

- أرقام كولر مع الأهلي

وعبر ثلاثة مواسم نجح السويسري في كسر جميع الأرقام القياسية، ليصبح أحد الأيقونات التاريخية في قائمة مدربين المارد الأحمر، بعد نجح في تحقيق رقم تاريخي بالفوز في 19 مباراة متتالية، متخطيا الأسطورة البرتغالية، مانويل وزيه برصيد 17 فوز متتالي.

وخاض السويسري مع الأهلي منذ قدومه 117 مباراة، حقق الفوز خلالها في 85 فوزا، و22 نتيجة تعادل و10 هزائم فقط.

كما نجح في تسجيل 226 كأفضل خط هجوم طوال المواسم الأخيرة، واستقبال 75 هدف أقوى خط دفاع أيضا، بجانب 68 كلين شييت.

أما عن الموسم الحالي، فيسطر كولر موسما تاريخيا، حيث خاض حتى الآن 30 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة وهزيمتين و3 تعادلات، مسجلا 70 هدف واستقبل 24 هدف.

- بطولات كولر مع الأهلى

وحقق مارسيل كولر حتى الآن مع بطل إفريقيا 9 بطولات ويقترب من العاشرة بلقب دوري نايل هذا الموسم، حيث حقق 3 ألقاب سوبر مصري، ولقبين كأس مصر وبطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولتين دوري أبطال إفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية.

- نتائج كولر أمام الزمالك

ونجح كولر بعد قدومه في اكتساح غريمه التقليدي نادي الزمالك، حيث قاد الأهلي أمام القلعة البيضاء في 4 مباريات سابقة، حقق الفوز فيها جميًعا، كما حقق

كولر بطولتين مع الأهلي، على حساب الزمالك، وهما السوبر المصري وكأس مصر.

ونجخ لاعبو الأهلي في تسجيل11 هدفًا تحت قيادة كولر في مرمي الزمالك، بينما استقبلت شباك الفريق هدف وحيد.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي

1- الأهلي 0-2 الزمالك في السوبر المصري.

2- الأهلي 3-0 الزمالك، في الدوري المصري.

3- الأهلي 4-1 الزمالك، في الدوري المصري.

4- الأهلي 2-0 الزمالك، في نهائي كأس مصر.

