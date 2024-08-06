نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. إيهاب عبد الرحمن يودع منافسات رمي الرمح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع إيهاب عبدالرحمن لاعب المنتخب الوطني للرمح، منافسات رمي الرمح بعد احتلاله المركز 15 وقبل الأخير، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واحتل البطل المصري إيهاب عبدالرحمن لاعب الرمح، المركز الـ 15 وقبل الأخير في إطار منافسات رمي الرمح في تصفيات المجموعة الأولى من رمي الرمح بعلامة 72.98 متر، وبالتالي لم ينجح اللاعب في التأهل للنهائي.

ويأتي ذلك في ظل المنافسات العديدة التي يتم خوضها في الفترة الحالية من جانب المشاركين المصريين في البطولة التي تقام في باريس.

وتعرض عبدالرحمن للإصابة خلال رميته الأولى التي وصلت إلى 72.98 مترًا، لكن في المحاولة الثانية وأثناء رميه للرمح أمسك إيهاب بيده وقدمه، حيث عانى من الإصابة وفشل في الرمتين الثانية والثالثة.

