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أحمد جودة - القاهرة -



صرح سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى أن الحكم الهندوراسي أمس الذى أدار مباراة منتخب مصر الأولمبي امام فرنسا امس لديه شخصية قوية ورائع اثناء اللقاء حيث لديه درايه كاملة بقانون كرة القدم ويمتلك لياقة بدنية جيده.

سمير عثمان: حكم مباراة منتخب مصر أمام فرنسا "بيفهم كورة".. وحزين على تعين حكام أجانب لنهائي كاس الرابطة



وقال سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 قائلا: " لدى حزن شديد من قرار رابطة الاندية المصرية المحترفة لإسناد مباراة نهائى كاس الرابطة لحكام أجانب حيث لا يوجد جمهور فى مباراة الغد وهذا الأمر سوف يفاجئ طاقم التحكيم ولماذا لم نقوم باسناده لطاقم تحكيم مصرى ".



وأشار سمير محمود عثمان قائلا: " الحكام حتى الان لم تحصل على حقوقها المادية رغم اقتراب نهاية الموسم ".



وأختتم: " الجميع يتحدث معى عن أنباء تولى قيادة لجنة الحكام الموسم المقبل ولكن هذا الحديث يحدث كل عام ولا يوجد حديث معى عن هذا الأمر حتى الان ".

