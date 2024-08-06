نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كهربا يقترب من الرحيل إلى هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب محمد كهربا مهاجم النادي الأهلي من الخروج معارا خلال الموسم المقبل بعد وصوله إلى طريق مسدود مع كولر المدير الفني للفريق.

كهربا يقترب من الرحيل زد



وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كهربا إقترب خلال الساعات الماضية من التوصل لإتفاق مع نادي زد للإنتقال إليه خلال الموسم المقبل بنسبة تصل إلى ٩٠%.



وأتم شبانة بأن كهربا سيتمم إنتقاله إلى زد إلا في حال وصول عرض خارجي بأحد الدول العربية.

