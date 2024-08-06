نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل الازمة بين كولر والخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى انتقاد مسئولو النادي الأهلي، تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأخيرة التي هاجم خلالها إتحاد الكرة بسبب إعلان مواعيد بطولة كأس مصر، وكذلك التصريحات التي إنتقد خلالها المدرب سياسة التعاقدات بالنادي.

تفاصيل غضب الأهلي والخطيب من كولر



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " تصريحات كولر الأخيرة أثارت حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء لدرجة جعلت أحد مسئولو النادي يتحدث مع المدرب السويسري بشأنها ".



أشار محمد الليثى " محمود الخطيب رئيس النادي غاضب من كولر بسبب هجوم الأخير على إتحاد الكرة بسبب كأس مصر لأن الأهلي كان يبحث مع الاتحاد حلول لهذه الأزمة بشكل ودي دون تصعيد ".



وتابع محمد الليثى " غضب الخطيب من كولر بسبب حديثه عن ملف صفقات الأهلي في وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء مس الأول، الأحد، عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري وأن مسئول في النادي تحدث مع كولر عن ضرورة إختيار توقيت المكان والزمان للحديث عن مثل هذه الأمور حتى لا يتم إستغلالها بشكل سلبي ضد النادي ".

وكان كولر قد انتقد مواعيد بطولة كأس مصر بعدما أعلن أتحاد الكرة أن الأهلي سيواجه فاركو يوم 20 أغسطس الجاري في دور الـ16 للكأس أي بعد 3 أيام من إنتهاء بطولة الدوري.



وهاجم كولر إتحاد الكرة بسبب هذه المواعيد وأكد أن الأمر سيتسبب في كارثة للاعبي الأهلي لأنهم يحتاجون إلى راحة بعد موسم طويل وشاق، وحذر المدرب السويسري مسئولو الرياضة المصرية من خطورة تلاحم المباريات بهذا الشكل.



كما هاجم كولر سياسة التعاقدات في الأهلي، موضحًا أنه غير راضي عنها وهو الأمر الذي أغضب مسئولو القلعة الحمراء.

