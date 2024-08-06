نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. محمد جبر يصعد لنصف نهائي المصارعة الرومانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المصارع المصري محمد علي جبر في الفوز على البطل البيلاروسي، الذي يشارك تحت علم خاص باللجنة الأولمبية، في المصارعة الرومانية ويتأهل إلى نصف النهائي.

واستطاع جبر، أن يفوز على البطل البيلاروسي، بنتيجة 4-1، لواصل زحفه نحو المنافسة على ميدالية أولمبية، بعدما فاز على بطل صربيا، في دور الـ16 بنتيجة 6-1، ليتأهل إلى الدور الربع النهائي،ومن ثم الفةو على البطل البيلاروسي في ربع النهائي.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا، وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم، فيما تمثل المصارعة النسائية اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.

