نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يحسم موقفه من ضم هداف منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثي عن رفض المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم اللاعب أسامة فيصل مهاجم نادي البنك الأهلي والمنتخب الأولمبي.

كولر يرفض ضم أسامة فيصل.. والأهلي يقرر إيقاف المفاوضات لهذا السبب



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا: "رغم موافقة أكثر من مسئول في الأهلي، على ضم أسامة فيصل لتدعيم هجوم القلعة الحمراء إلا أن مارسيل كولر رفض هذه الصفقة بشكل قاطع".



وتابع: "كولر أكد لإدارة الأهلي أن مستوى أسامة فيصل لا يستحق للانضمام للأهلي، مؤكدًا لأن قدراته عادية ولا تؤهله لقيادة هجوم الأهلي لذا لا يمكن ضمّه للفريق ".



واختتم: "رغبة الأهلي في ضم أسامة فيصل توقفت تمامًا بعد وجهة نظر كولر الذي طلب ضم مهاجم أجنبي قوي ليقود هجوم الفريق في الموسم المقبل بجانب وسام أبو علي بعد الاستقرار على رحيل كهربا بنهاية الموسم الجاري ويشارك أسامة فيصل مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس حاليًا غير أنه لم يظهر بشكل مؤثر ".