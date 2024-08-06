نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا أحسن مهاجم في أخر 30 سنة.. كم هدف أحرزه ميدو في 277 مباراة على مدار 14 سنة؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق جدلًا واسعًا، بعدما أكد أنه أفضل مهاجم في مصر خلال أخر 30 عامًا وأنه أفضل موهبة ظهرت في القلعة البيضاء أيضًا، مشددًا على أنه لم يستطيع أي مهاجم اللعب في المستويات التي لعب بها.

وأكد ميدو تفوقه على الثلاثي حسام حسن وعماد متعب وعمرو زكي في المستوى الفني، كما أكد تفوقه أيضًا على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مشيرًا إلى أن الأخير تفوق عليه في الشخصية والحفاظ على مستواه.

أرقام ميدو مع الأندية التي لعب لها

ومن هنا بحثنا في مسيرة أحمد حسام ميدو التي بدأت عام 1999 واستمرت حتى اعتزاله في عام 2013، لنضع بين أيدي الجمهور أرقام "العالمي" وذلك للحكم عليه بشكل صحيح:

روما

لعب ميدو 14 مباراة مع فريق روما الإيطالي ولم يسجل أي أهداف بينما صنع 3 أهداف فقط.

توتنهام هوتسبير

شارك ميدو في 61 مباراة مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال موسمين، سجل 19 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وست هام يونايتد

لعب العالمي 9 مباريات بقميص وست هام لم يسجل أو يصنع أهداف.

مارسيليا

أما مع فريق مارسيليا الفرنسي لعب ميدو 34 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7 آخرين.

ميدلسبره

ولعب نجم الزمالك السابق 32 مباراة مع فريق ميدلسبره الإنجليزي وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.

ويجان

خاض 12 مباراة مع فريق ويجان الإنجليزي وسجل هدفين فقط.

سلتافيجو

ولعب ميدو مع سلتا فيجو الإسباني 8 مباريات وسجل 4 أهداف.

أياكس

من أفضل الفترات في مسيرة ميدو الاحترافية ولعب 63 مباراة مع أياكس أمستردام الهولندي وسجل 26 هدفًا وصنع 13.

جينت

من المحطات الجيدة في مشوار ميدو الاحترافي أيضًا الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق جينت البلجيكي ولعب 25 مباراة في موسم واحد وسجل 11 هدفًا وصنع 4 آخرين.

الزمالك



لعب ١٨ مباراة في ٣ مواسم مع الزمالك سجل ٦ اهداف وصنع 4 آخرين في الدوري المصري.

بارنسلي

في آخر محطاته في الملاعب شارك في مباراة وحيدة مع فريق بارنسلي ولم يسجل أو يصنع أهداف.

ميدو.. 277 مباراة خلال 14 عامًا

إجمالًا، خاض ميدو 277 مباراة مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته في الملاعب على مدار 14 عامًا في الفترة من 1999 وحتى 2013، أي بمعدل 19 مباراة في العام وهو معدل قليل بالنسبة للاعب محترف في أندية كبيرة، وسجل 84 هدفًا بمعدل (0.30 هدف لكل مباراة) وهو معدل ضعيف لمهاجم صريح.