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أحمد جودة - القاهرة -

لطّخ نشطاء بيئيون من حركة (المستقبل الأخضر) اليوم الثلاثاء بالطلاء أحمر وأسود اللون واجهة منزل النجم الأرجنتيني وأسطورة برشلونة، ليو ميسي، في جزيرة إبيزا الإسبانية، تنديدًا بـ "مسؤولية الأغنياء" عن أزمة المناخ.

وأعلنت الحركة في بيان أن ما أقدمت عليه "عصيان مدني غير عنيف" بهدف مضي الحكومة قدمًا في السياسات التي تؤدي لاستفحال أزمة المناخ "وعدم تكافؤ حجم المسؤولية".

مجهولون يلطخون منزل ميسي في جزيرة إبيزا



ووضع النشطاء لافتة على واجهة منزل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا وبطل العالم وكوبا أمريكا مع الأرجنتين، الذي يقضي فيه "البرغوث" جزءًا من عطلته الصيفية وكذلك في الحديقة، مع شعارات بالإنجليزية تقترح مساعدة الكوكب والتخلص من شخص غني وتسريح الشرطة.



وذكر نشطاء البيئة بتقرير لمنظمة (أوكسفام) الصادر في 2023 والذي يشير إلى أن الطبقة الأكثر ثراءً في العالم والتي تمثل 1% من سكان الكوكب، تسببوا في انبعاثات أضخم من الكربون، بشكل يفوق الثلثين الأفقر من البشر، رغم أن المجتمعات الأكثر هشاشة تعاني "النتائج الأفدح" لهذه الأزمة.