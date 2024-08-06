نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسعى لخطف موهبة أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سعي تشيلسي للتعاقد مع الإسباني سامو أومورديون نجم أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة.



ولفتت صحيفة آس الإسبانية أن ذلك يأتي في ظل رغبة إدارة تشيلسي في تدعيم صفوف الفريق بأقوى تشكيل مُمكن قبل بداية الموسم المقبل.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إينزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي يرغب في الحصول على خدمات أومورديون في تشكيلته.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي يعتزم دفع ما يزيد عن 45 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سامو أومورديون.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومورديون يُشارك مع مُنتخب إسبانيا الأولمبي في بطولة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس وشارك في إنجاز التأهل للمباراة النهائية.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سامو أومورديون يبلغ من العُمر 20 عاما ويجيد اللعب في مركز المُهاجم الصريح وينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2028.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن سامو أومورديون كان قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في أغسطس 2023 قادمًا من غرناطة.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أومورديون لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ديبورتيفو ألافيس الذي خاض معه 35 مُباراةً في جميع البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف.