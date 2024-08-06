نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كايليا نمور: حياتي تغيرت بعد ذهبية الألعاب الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال الجزائرية كايليا نمور، لم تستوعب بعد حجم النجومية والشهرة التي وصلت إليها بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 وهي تبلغ 17 عاما.

وأحرزت نمور، أمس الأول الأحد، ذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات لتحقق بذلك انجازا تاريخيا للعرب والأفارقة.

وقالت نمور، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) داخل القرية الأولمبية: "حياتي انقلبت رأسا على عقب منذ أن أصبحت بطلة أولمبية، يستوقفني المعجبون تقريبا كل 3 ثوان من أجل أخذ صور تذكارية. ربما هي ضريبة النجاح، علي أن اعتاد على هذا الوضع الجديد وأتأقلم معه".

وكشفت نمور، عن مشاعر خاصة تملكتها بعد التتويج الأولمبي، وإنه ا لم تنم سوى ساعتين أو ثلاث بعد إحرازها الميدالية الذهبية. وأن هذا الانجاز هو ثمرة عمل مستدام وتضحيات كبيرة.

كما أثنت على مدربها مارك تشيرلينكو ومساعدته (زوجته) جينا، ودورهما الكبير في بلوغها المستوى الذي سمح لها بمعانقة الذهب وتحقيق المركز الخامس في نهائي الفردي العام.

وعبرت نمور، عن فخرها بعائلتها التي وقفت دائما إلى جانبها، مؤكدة أن فرحتها لا توصف عندما ترى أفرادها سعداء خاصة والديها اللذين زاراها في القرية الأولمبية أمس الاثنين وتقاسما معها لحظات حميمية.