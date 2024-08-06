نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتور روكي يحسم موقفه من الانضمام إلى الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي فيتور روكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني وافق بشأن الرحيل عن النادي الكتالوني والذهاب إلى الدوري السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي هو من أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولكن برشلونة رفض ويريد بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل نهائي.

في بداية الأمر رفض روكي فكرة الرحيل عن برشلونة وخاصة إلى الدوري السعودي، حيث كان اللاعب يرى بأن الخروج على سبيل الإعارة هو الحل الأفضل بالنسبة له والعودة للبارسا من جديد.

بعد ذلك وافق اللاعب على الانتقال إلى الهلال ولكن بشرط أن يتم رفع قيمة الراتب السنوي، وأشارت صحيفة سبورت إلى أن عرض الهلال يفوق ضعف ما يتقاضاه اللاعب في برشلونة ولكنه يريد الحصول على أكثر من ذلك.