نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض استكمال بطولة كأس مصر.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غاب اليوم الثلاثاء مسؤولي النادي الأهلي عن الاجتماع الذي عقد بين الاتحاد المصري لكرة القدم، والأندية المشاركة في بطولة كأس مصر، الذي أقيم في مصر الاتحاد.

ورفض النادي الأهلي التواجد اليوم في الاجتماع، بناء على رفضه في استكمال بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024، بسبب المواعيد التي حددت من قبل الاتحاد منذ أيام.

وعلم اتحاد الكرة أن الأهلي لم يحضر اليوم بسبب المواعيد المعلنة مؤخرا، لبطولة كأس مصر، بناء على طلب الأهلي من اتحاد الكرة، فتح القيد المحلي قبل بداية بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام خلال الفترة القادمة.

وطلب اتحاد الكرة من الأهلي خوض بطولة كأس مصر، باللاعبين الشباب والناشئين خلال المواعيد التي تم تحديدها ولكن رفض الأهلي هذا الاقتراح.

شهد الإجتماع الذي أقيم اليوم في مقر اتحاد الكرة المصري، بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر، موافقة الأندية على استكمال البطولة، وذلك الاجتماع شهد غياب مسؤولي الأهلي.



وجاءت القرارات خلال الاجتماع، على اتفاق الأندية لاستكمال بطولة كأس مصر في المواعيد، التي حددت من قبل اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية.

وانتهى الاجتماع، بإن اتحاد الكرة أعلن استكمال كأس مصر بشكل طبيعي، بناء على موافقة الأندية، وذلك جاء عبر المركز الإعلامي للاتحاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث تنطلق بعضها يوم الخميس القادم، الموافق 8 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم 21 من الشهر ذاته.