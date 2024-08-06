عبد الواحد السيد يعلن قرار الزمالك بشأن المشاركة في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض من المشاركة في كأس مصر للموسم الحالي بعد اجتماع الأندية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.

تصريحات عبد الواحد السيد

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات رسمية لموقع النادي الأبيض إن ناديه لم يوافق خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، الذي عُقد اليوم على المشاركة في بطولة كأس مصر في المواعيد المحددة من قبل الاتحاد.

وأكد مدير الكرة بنادي الزمالك أن النادي الأبيض طلب تأجيل مباريات كأس مصر، كما طلب أكثر من نادٍ تأجيل مباريات البطولة كي يحصل اللاعبون على فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح عبد الواحد السيد أن النادي لم يرفض المشاركة في بطولة كأس مصر ولكنه رفض المواعيد المحددة من اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة.

واختتم مدير الكرة بنادي الزمالك تصريحاته موضحًا أنه سيتم التنسيق مع إدارة النادي لمعرفة الموقف النهائي بشأن قرار المشاركة في الكأس لاتخاذ القرار النهائي.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد حدد يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري موعدًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر.