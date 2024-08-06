نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى عضو مجلس الإسماعيلي ضد زملائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية، اليوم، الثلاثاء 6 أغسطس، حكمًا برفض الدعوى ألتي أقامها أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الموقوف، والتي كان يطالب فيها ببطلان قرار مجلس الإدارة بوقف عضويته وعودته لممارسة اختصاصاته.

وقضت المحكمة برفض دعوى فهيم التي طالب فيها ببطلان قرار مجلس الإدارة بوقف عضويته وإلغاء قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد للنظر في إسقاط عضويته.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ايقاف العضو المذكور ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، يوم 31 أغسطس، للنظر في إسقاط عضويته نظرًا لما قام به من إفشاء مداولات مجلس الإدارة بغير الحقيقة والتعرض لزملاؤه باتهامات باطلة تطعن في ذممهم وقراراتهم.