نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سباهان ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن جوزيه مواريز، المدير الفني لنادي سباهان عن تشكيل فريقه الرسمي ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة لهذه النسخة.

ويلتقي نادي سباهان مع شباب الأهلي مساء اليوم الثلاثاء والموافق السادس من أغسطس لهذا العام 2024 والذي يهتم به الجمهور.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، تشكيل سباهان ضد شباب الأهلي في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل سباهان الرسمي ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: حسن حمزة.

خط الدفاع: صالح حرداني، بريان دابو، رضائي، جافاد.

خط الوسط: كريمي، أريا يوسفي، وحدت حنونوف، هزبافي.

خط الهجوم: مهيبي، حسين غودارزي.