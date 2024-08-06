نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولمو في طريقه إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مهمة في مصير تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع داني أولمو، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني.

وارتبط أولمو بالرحيل عن صفوف لايبزيج الفترة القادمة وذلك بعد وصول عروض مختلفة من أندية أوروبا للتعاقد معه.

ويهتم برشلونة بضم أولمو بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول خلال الموسم الجديد تحت قيادة هانز فليك، مدرب الفريق.

تعاقد برشلونة مع أولمو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي"، فإن داني أولمو في طريقه إلى برشلونة من أجل إنهاء التعاقد معه.

يذكر أن لايبزيج قد حدد مبلغ 60 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات أولمو في انتقالات الصيف الحالية من أجل تركه إلى برشلونة الذي يريد تعزيز فريقه.