محمد السيد صاحب برونزية المبارزة في أولمبياد باريس يكشف سبب نجاحه في البطولة

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح محمد السيد لاعب منتخب مصر السلاح سيف المبارزة، سر سبب تألقه وحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس 2024.

وحصل يوم الأحد 28 يوليو، محمد السيد في بطولة أولمبياد باريس، على الميدالية البرونزية بعدما حقق الفوز على نظيره المجري تيبور أندراسفي (المصنف الـ16) بالنقطة الذهبية بنتيجة (8-7).

وأعرب محمد السيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعدما وصل أمس الاثنين إلى القاهرة، عن سبب نجاحه في البطولة وتوفيق الله سبحانه وتعالى له، كما أنه حرص على توجيه نصيحة للاعبين الصغار وطالبهم بضرورة العمل والسعي لتحقيق النجاح.

وأفصح صاحب الـ19 عاما عن السر قائلا: " الميدالية تحققت ليس فقط لسبب رياضي.. بل أيضا بقيام الليل وسورة البقرة والصلاة على النبي.. الدعاء والاتصال بربنا هو سبب السكينة في الملعب".

