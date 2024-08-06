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أحمد جودة - القاهرة - أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فريق زد المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

آخر تطورات إصابة دونجا وموقفه من اللحاق بمباراة الزمالك أمام زد في الدوري

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكتف.

ويسعي الجهاز الطبي للفريق لتجهيز دونجا بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.