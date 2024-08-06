نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يقترب من باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أجرى مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع نجم الفريق جادون سانشو في فترة الميركاتو الصيفي.



وأفاد دارميش شيث الصحفي بشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية بأن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ناقشا التفاصيل المحتملة لصفقة سانشو.



وأكد دارميش شيت أن جادون سانشو مرحب بفكرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان.



وألمح دارميش شيث أن جادون سانشو البالغ من العمر 24 عامًا كان قد دخل في خلاف علني مع إريك تين هاج في الموسم الماضي مما أدى إلى استبعاده من تشكيلة الفريق الأول.



وأوضح دارميش شيث أن مانشستر يونايتد قرر إعارة جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند الألماني في الدور الثاني من الموسم الثاني.



وأشار دارميش شيث إلى أن جادون سانشو كان قد شارك في 21 مباراة مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.



وأضاف دارميش شيث أن عقد جادون سانشو مع مانشستر يونايتد يستمر حتى صيف عام 2026.



ولفت دارميش شيث أن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد كان قد أعلن انتهاء خلافه مع جادون سانشو.