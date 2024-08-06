نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوفانا يحسم موقفه مع الاتفاق والعودة إلى النصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على توصل إدارة الاتفاق السعودي مع إدارة النصر السعودي على التعاقد مع نجم خط وسط الفريق الإيفواري سيكو فوفانا.



وأفادت صحيفة الرياضية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إكس بأن إدارة الاتفاق ترغب في التعاقد مع فوفانا خلال فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الاتفاق في الموسم المقبل بناء على طلب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق.



وأكدت الصحيفة السعودية أن الاتفاق اتفق نهائيا مع الإيفواري سيكو فوفانا من أجل ضمه إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الاتفاق كان قد حصل على خدمات فوفانا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي وذلك بعد أن قضى نصف موسم مع النصر الذي تعاقد معه قادمًا من نيس الفرنسي.



وألمحت الصحيفة السعودية أن فوفانا البالغ من العمر 29 عامًا انضم إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم قبل أن تتم إعارته بسبب خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.