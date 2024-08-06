نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يوفنتوس معروض على برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن عرض يوفنتوس الإيطالي على برشلونة الإسباني التعاقد مع الإيطالي فيديريكو كييزا نجم السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أنه كانت هناك اتصالات بين برشلونة ووكلاء أعمال كييزا في الموسم الماضي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لن يتحرك للتعاقد مع فيديريكو كييزا في فترة الميركاتو الصيفي.



وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الهدف الآن بالنسبة ليوفنتوس هو إيجاد حل في الوقت المناسب من أجل تجنب خطر خسارة كييزا بصورة مجانية في يونيو المقبل، حيث أن السبيل الوحيد لإيجاد مخرج لتلك المشكلة هو إيجاد نادي جديد له خلال الـ27 يومًا المقبلة في سوق الانتقالات.