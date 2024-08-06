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أحمد جودة - القاهرة - عاد ميرسيا لوشيسكو لتدريب المنتخب الروماني مجددا بعد 38 عاما، ومع بلوغه عامه الـ79.

لوشيسكو يعود لتدريب المنتخب الروماني بعد 38 عاما

وأعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم أن لوشيسكو تم تعيينه بعقد لمدة عامين حتى كأس العالم 2026.

وتولى لوشيسكو المنصب خلفا ليوردانسكو، الذي لم يجدد عقده بعد الخروج من دور الـ16 بأمم أوروبا 2024.

وتولى لوشيسكو منصب المدير الفني للمنتخب الروماني للمرة الأولى بين عامي 1981 و1986، وقاد الفريق إلى أمم أوروبا 2024، كما تولى تدريب بعض الأندية مثل إنتر ميلان الإيطالي وجالطة سراي التركي وبيشكتاش التركي ودينامو كييف وشاختار دونتيسك.

ونقلت وكالة الأنباء الرومانية "ميديافاكس" عن لوشيسكو قوله إنه طلب منه تولي المسؤولية لأن المرشحين لتولي المنصب لم يكونوا متفرغين، مع اقتراب انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.

وأضاف: "كان بإمكاني تدريب حفيدي عوضا عن ذلك، لكنني لم أكن قادرا على رفض المنتخب الوطني".

وأوضح لوشيسكو: "يجب على عالم كرة القدم في رومانيا الوقوف إلى جانبي، أنا مقتنع بأن جميع من تجاوزوا السبعين سيدعمونني لأنهم يروني كمثال على الاحترافية".