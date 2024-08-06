ناد سعودي يدخل في مفاوضات لضم نجم ويست هام.. صفقة عالمية

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أحمد جودة - القاهرة -

ترصد أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لحسم التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست هام الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ناد سعودي يسعى لضم نجم ويست هام

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك نادي سعودي دخل في محادثات متقدمة مع نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، من أجل حسم التعاقد مع كورت زوما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

هل يتعاقد اتحاد جدة مع زوما؟

ومن المتوقع أن يكون النادي السعودي الذي يسعى لضم زوما هو نادي اتحاد جدة، من أجل تعويض رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي نجم الفريق السابق، والذي انتقل إلى نادي نيون في الميركاتو الصيفي الحالي.

والجدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة يبحث عن التعاقد مع مدافع مميز في الميركاتو الصيفي الحالي قبل انطلاق الموسم الجديد، لتدعيم خط الدفاع، بعد رحيل أحمد حجازي.