نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة يحيى الغساني.. شباب الأهلي يتألق برباعية أمام سباهان بدوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي شباب الأهلي في الفوز على نظيره نادي سباهان في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من عمر البطولة.

نتيجة مباراة شباب الأهلي وسباهان في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة شباب الأهلي ضد سباهان في دوري أبطال آسيا للنخبة والتي يبحث عنها الجمهور في كل مكان.

وفاز شباب الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد فقط على سباهان في المباراة التي احتضنها ملعب نقش جهان.

وجاءت أهداف شباب الأهلي بأقدام كل من سردار أزمون، يحيى الغساني، يوري سيزار، يحيى الغساني في الدقائق 62، 101، 109، 120، في حين سجل محمد مهيبي هدف سباهان الوحيد في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وبذلك يلتقي شباب الأهلي الإماراتي، مع نادي الغرافة القطري، في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا للنخبة في المباراة القادمة.