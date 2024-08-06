نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أرفض المزايدات بشأن المنتخب الأوليمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة، رفضه التام المزايدات التي تحدث خلال الساعات الماضية بشأن عدم انضمام بعض اللاعبين لصفوف منتخب مصر الأوليمبي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسماء في الدوري المصري كان يُمكن ضمها لصفوف المنتخب في الأولمبياد.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك أكثر من مدافع مميز في الدوري المصري، وحسام عبدالمجيد من افضل المدافعين في البطولة، وتألق حمزة علاء وكريم الدبيس وكوكا مع المنتخب الأوليمبي وهم من الأهلي، لا أعرف سببًا لتلك المزايدات على الأهلي وبيراميدز".

وأضاف: "يجب أن نسأل أولا من المسؤول عن التعارض الذي حدث بين بطولة الدوري المصري وأولمبياد باريس في ظل التنافس الذي كان بين الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري المصري، حتى يوم 22 يوليو الماضي، بعدما فاز الأحمر بهدف نظيف في الدفاع الجوي واقترب من حسم اللقب لصالحه، ولولا الانتصار الذي حققه الأهلي لكانت المنافسة مستمرة حتى الآن".

وزاد: "المسؤول عن هذا التعارض هو المفروض أن يتم الحديث عنه، وارفض المزايدات على نادي بحجم الأهلي، نحن ننحاز فقط للحق.. سبق وترك الأهلي لاعبيه لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2022 ولعب بدونهم في مونديال الأندية".

وأكمل: "لآ يليق بأحد المزايدة على وطنه، من يستحق اللوم هو السبب في تعارض المواعيد، ارفض المزايدة تمامًا، في ظل وجود منافسة قوية على بطولة الدوري حتى الأن".

وأشار إلى أن الزمالك يستحق الشكر بعدما ترك زيزو لمنتخب مصر الأوليمبي، في ظل امتلاكه فرصة للدخول للمربع الذهبي وكان يحتاج لخدمات لاعبه وبرغم ذلك وافق على تركه لصفوف الفراعنة.

وأوضح: "نريد دائمًا أن يكون الأهلي والزمالك في أفضل مستوياتهم فنيًا وبدنيًا لأن ذلك يعود بالفائدة على المنافسة بينهما لصالح الرياضة المصرية في كل الألعاب، أوروبا تهتم دائمًا بقوة المنافسات في كل الدوريات، لأن ذلك يعود بالقوة على منتخباتهم، عندما يكون فريق لديه مشاكل مثل الزمالك، الكل يدعمه ويعمل على تقويته ومن ثم المنافسة في الملعب".