غزل المحلة يتدرب على ملعب النادي المصري ببورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لنادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك مرانه عصر اليوم على ملعب النادي المصري ببورسعيد ضمن استعدادات الفريق للدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يتدرب على ملعب النادي المصري

وشهد المران أداءًا مميزًا من اللاعبين خاصة المنضمين الجدد للفريق الذين أبدوا سعادتهم بتمثيل الفريق المحلاوي.

واجتمع عبد الملك مع اللاعبين وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تلبية طموحات جماهير غزل المحلة الكبيرة.

ومن جانبه تقدم المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة مستر كامل أبو علي لاستضافتهم مران غزل المحلة خلال معسكر بورسعيد، مؤكدا أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الناديين العريقين.