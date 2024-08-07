نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: ميكالي أخطأ في اختيار قائمة منتخب مصر الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق عن أسباب هزيمة الفراعنة من فرنسا رغم الاقتراب من النهائي بأولمبياد باريس والمنافسة على المركز الثالث مع المغرب ومحاولة تحقيق الميدالية البرونزية.

ميكالي أخطأ في اختيار قائمة منتخب مصر الأولمبي

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "البرازيلي روجير ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي تأهل لأولمبياد باريس منذ 3 أشهر وكان على علم مسبقا بحاجته لتدعيم الفريق بالمراكز الناقصة والتي بها أزمات".

وتابع: "لو ميكالي متابع الدوري وعرف أن في فرق تنافس غير الزمالك والأهلي كان خد منها لاعيبه وكان يمكن منح اللاعبين أسبوع إجازة لتلاحم المباريات بدوري نايل وكذلك كأس مصر والقايمة كانت محدودة".

واختتم: "كيف تأخذ 5 مدافعين فقط وعندما يتعرضوا للإصابة والإيقاف تعتمد على لاعبي خط الوسط وتوظفهم باك شمال وباك يمين وتفقد السيطرة على المباراة ودكة البدلاء لا تصنع الفارق وهل نحن لا نملك سوى حسام عبدالمجيد وعمر فايد ومحمد طارق فقط بالدوري وهذه أسباب الخسارة رغم الأداء والروح العالية وكيف لا يتواجد حسام أشرف وهو بترتيب الهدافين؟".