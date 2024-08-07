نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وإنتر ميلان الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض اتحاد جدة السعودي ودية رابعة وذلك أمام إنتر ميلان وذلك في مباراة ودية تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد في المنافسات المختلفة.

وكان العميد قد خاض 3 وديات قوية إلا أنه سقط في فخ الهزيمة في الوديات الثلاث أمام كل من ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-4، وإلتشي 0-2، وإشبيلية 0-1.

ويفتتح الاتحاد السعودي موسمه الجديد في الدوري السعودي أمام الخلود وتقام المواجهة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أغسطس.

موعد مباراة الاتحاد السعودي أمام إنتر ميلان الايطالي

تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

ويستضيف يو باور ستاديوم في مونزا، مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي أمام إنتر ميلان الايطالي

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات إس تي سي" (STC) السعودية الناقل الحصري لهذه المباراة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.