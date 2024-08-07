موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في ربع نهائي كرة اليد أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره إسبانيا اليوم الأربعاء، وذلك ضمن مواجهات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في ربع نهائي كرة اليد

وقد فاز منتخب الفراعنة لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024 على المجر بنتيجة 35-32، وتلقى الخسارة من الدنمارك 30-27، وتعادل مع فرنسا 26-26، ثم الفوز على النرويج والارجنتين.

ويستعد اليوم الأربعاء منتخب مصر لكرة اليد، لمواجهة نظيره إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت مصر.

وينضم منتخب مصر للمجموعة الثانية، الذي يتصدرها منتخب الدنمارك برصيد 10 نقاط، كما يحتل منتخب الفراعنة الوصافة برصيد 7 نقاط، بعدما صعد إلى ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإسبانيا

وتنقل أحداث مباراة منتخب مصر لكرة اليد وإسبانيا عبر شاشة قنوات أون سبورتي الذي تعد الناقل الحصري لأولمبياد باريس، 2024، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.