نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي كرة اليد للرجال أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد عشاق المصرية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس الحالي بستاد بيار موروا ضمن منافسات دور ربع نهائي أولمبياد باريس بقيادة باستور. موعد مباراة مصر وإسبانيا ووتبدأ صافرة بداية مباراة منتخب مصر وإسبانيا صباح الغد في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي. كيف تأهل مصر وإسبانيا؟ وحقق المنتخب المصري فوزا كبيرا على نظيره الأرجنتين بنتيجة 34/27 وانتصرت إسبانيا أمام كرواتيا بنتيجة 32/31. القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566. - عمودي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.